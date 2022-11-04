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14:45, 4 ноября 2022Ценности

Россиян оставят без Farfetch

Появилась информация о закрытии Farfetch в России

Скриншот: FARFETCH

Онлайн-магазин одежды Farfetch закроет офис в России. Кроме того, ретейлер собирается уволить всех сотрудников. Информация об этом появилась в Telegram-канале The Blueprint News.

Издание сообщает об этом со ссылкой на несколько источников внутри компании, однако официального объявления пока не было. Farfetch основан в 2007 году, штаб-квартира компании находится в Лондоне. В России маркетплейс запустили в 2015 году, а в марте 2022-го ретейлер приостановил доставку заказов из-за рубежа.

Уход иностранных компаний сформирован на российском рынке новый модный тренд. Как рассказывала имидж-психолог Ирина Леонова, россиянам теперь стоит покупать одежду на рынках. «Премиум и люкс покупать на блошиных рынках и в винтажных магазинах не зазорно, а даже модно», — сказала она.

По оценкам стилистов, актуальными трендами на новый сезон станет одежда из кожи и в бельевом стиле. Кроме того, по словам экспертов, наряду с названными тенденциями также будут популярны теплые вещи из полупрозрачных тканей. Помимо прочего, специалисты внесли в список модных трендов кроп-топы, бра и платья с глубоким декольте.

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Платон Щукин
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