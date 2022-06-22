Россиянам предложили покупать одежду на рынках

Имидж-психолог Ирина Леонова заявила, что покупать одежду на рынках стало модным трендом

Имидж-психолог Ирина Леонова предложила россиянам покупать новую одежду на рынках. На эту тему она высказалась в интервью KP.RU.

Собеседница издания рассказала, что в текущем сезоне при составлении нарядов следует делать акцент на экологичности, поскольку индустрия моды находится на втором месте по уровню загрязнения окружающей среды. Специалистка заявила, что по этой причине актуальными стали ресайклинг и апсайклинг — вторичное использование материалов.

«Поэтому "премиум" и "люкс" покупать на блошиных рынках и в винтажных магазинах не зазорно, а даже модно. Все больше появляется магазинов с похожей экоповесткой, а на Farfetch, например, открылся отдел архивных коллекций — они скупили старые коллекции брендов и успешно их реализуют», — уточнила эксперт.

В заключение Леонова призвала читателей одеваться так, чтобы составленный образ выглядел дороже, чем он стоит на самом деле.

Ранее Дима Билан рассказал о шопинге на блошином рынке. Поп-исполнитель заявил, что всегда был фанатом советского конструктивизма, поэтому ищет предметы интерьера данного стиля на блошиных рынках. «Я обожаю блошиные рынки, я обожаю рынок "Измайлово", которому я передаю привет. Вот там очень много интересного можно найти, — признался он. — Правда много интересного! Там много антиквара, много чего можно найти».