Дима Билан рассказал о шопинге на блошином рынке

Заслуженный артист России Дима Билан ищет предметы интерьера для дома на блошиных рынках

Заслуженный артист России Дима Билан поделился подробностями шопинга на блошином рынке. На эту тему он высказался в интервью в программе Пятого канала «Светская хроника».

40-летний поп-исполнительно рассказал, что полтора года делает ремонт в новом доме площадью 500 квадратных метров, который расположен в элитном коттеджном поселке Подмосковья. По словам певца, он всегда был фанатом советского конструктивизма, поэтому он ищет предметы интерьера данного стиля на блошиных рынках.

«Я обожаю блошиные рынки, я обожаю рынок "Измайлово", которому я передаю привет. Вот там очень много интересного чего можно найти, — признался Билан. — Там, правда, много интересного! Там много антиквара, там много чего можно найти».

Знаменитость считает, что в шопинге в подобных местах нет ничего зазорного. Билан отмечает, что никогда не придавал значения статусу дизайнера при покупке понравившейся одежды, поэтому таким же образом он относится к приобретению предметов декора на базаре. «Я всегда легко относился к внешнему виду», — заключил он.

В декабре 2021 года Дима Билан показал новый дом по соседству с Акинфеевым и Дзюбой. Артист приобрел недвижимость, чтобы вложить деньги во время пандемии коронавируса. В доме певца два этажа, на первом находится просторная гостиная, совмещенная с кухней.