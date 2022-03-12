Еще одна американская компания ограничила поставки в Россию

Американский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки продукции в Россию

Американский производитель гигиенической продукции Colgate-Palmolive приостановил импорт всех товаров в Россию в связи с событиями на Украине. Поставки будут ограничены лишь средствами повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в обращении президента и генерального директора компании Ноэля Уоллеса к сотрудникам, опубликованном на сайте организации.

Многие из вас также спрашивали о нашей деятельности в России. Мы приостановили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены повседневного использования Ноэль Уоллес президент и гендиректор Colgate-Palmolive

Глава компании добавил, что Colgate-Palmolive также прекращает все капиталовложения и рекламную деятельность в России.

Также в субботу, 12 марта, еще одна компания сообщила, что максимально ограничит поставки своей продукции в Россию. Речь идет о японской косметической компании Kao. Она продолжит поставлять на российский рынок только продукцию, необходимую для обеспечения гигиены женщин и детей.

Кроме того, Kao остановит свою маркетинговую деятельность в России. Дальнейшие меры, отметили в пресс-службе компании, «будут предприниматься, исходя из развития ситуации».

Косметика

О приостановке поставок продукции в России сообщил ряд других косметических компаний. Так, о частичном прекращении деятельности в нашей стране объявил британский производитель Lush. Компания приостановила онлайн-продажу продукции и физические поставки товаров в Россию. При этом розничные магазины продолжают работу в обычном режиме.

Прекратит поставки своей продукции и японский производитель косметики, парфюмерии и средств по уходу за волосами Shiseido. Руководство приняло решение о приостановке сотрудничества с Россией на неопределенный срок в связи со сложившейся ситуацией на территории Украины.

Временно закроет точки продаж и онлайн-магазины в России французский производитель косметики L'Oreal. Компания также намерена приостановить промышленные и коммерческие инвестиции в России.

В сети также появлялась информация о том, «Л'Этуаль» временно закрывает свои магазины в России и останавливает онлайн-торговлю. Однако позже торговая сеть назвала эти сообщения фейком и заявила, что «работает в официальном режиме».

Продукты питания

В четверг, 10 марта, о приостановке деятельности в России объявила американская компания Mars, которой принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Pedigree, Uncle Ben’s. Будут прекращены инвестиции в Россию, импорт продукции в страну и экспорт из нее. Также приостанавливается деятельность Mars в социальных сетях и реклама в России.

От поставок части продукции в Россию, а также инвестиций и рекламы отказалась швейцарская Nestle. В список товаров, которые станут недоступны, вошли автоматические кофемашины и кофе-капсулы бренда Nespresso, а также минеральная вода S.Pellegrino. При этом Nestle собирается продолжить импортировать в Россию товары первой необходимости: детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.

Уйдут с российского рынка и сети ресторанов быстрого питания. Так, американская корпорация Yum! Brands объявила о временном прекращении работы 70 ресторанов KFC в России. Работа остальных более чем тысячи ресторанов KFC в стране под вопросом, поскольку они развиваются через франшизы. Также объявлено о скором завершении работы над прекращением всех операций ресторанов Pizza Hut в России.

Ранее такое же решение приняла сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Они остановят свою работу в России 14 марта, однако продолжат исполнять свои обязательства перед российскими сотрудниками, поставщиками и арендодателями.

Остановила работу в России и сеть кофеен Starbucks. При этом ставится на паузу вся деятельность в России, в том числе отгрузка любой продукции.

Одежда и обувь

5 марта стало известно, что испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят марки одежды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие, закрыла магазины и онлайн-продажу в России. В тот же день об аналогичном решении объявил и производитель спортивных товаров Puma.

Кроме того, о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. То же самое произошло с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Uniqlo, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями. Доставку товаров в Россию приостановили зарубежные ретейлеры Farfetch, Mytheresa и Matchesfashion.

Временно приостановила продажи в России крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). В компании отметили, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами.

Деятельность на территории нашей страны приостановил и американский производитель обуви Crocs. Бренд прекратил онлайн-продажи в стране, при этом все товары, заказанные покупателями до 9 марта, доставят в установленные даты. Помимо этого отмечается, что марка осуществит возврат продукции клиентам в сроки, предусмотренные российским законодательством.

Проверки Генпрокуратуры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить соблюдение прав работников компаний, которые покинули отечественный рынок.

Прокуроры ведомства установили жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства. Сотрудники Генпрокуратуры следят за выполнением условий трудовых договоров, порядком выплат заработных плат и определением их размера, уточнили там.

Газета «Известия» выяснила, что часть покинувших страну компаний в России захотели национализировать. В список претендентов на национализацию вошли «Макдональдс», Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие. Сенатор Андрей Клишас допустил, что активы уходящих из страны компаний могут заблокировать.

