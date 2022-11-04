В Венгрии заявили о раздувшей из Украины глобальную проблему Европе

Глава Минюста Венгрии Варга: Европа раздула глобальную проблему из конфликта на Украине

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью National Interest заявила, что Европа санкциями против России раздула из локального конфликта на Украине глобальную проблему.

«Россияне продают меньше ископаемого топлива, но поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше», — заметила Варга, отметив, что ранее такая оценка последствий санкций не проводилась. Поэтому «восприятие конфликта на Украине с венгерской точки зрения может отличатся от общепринятой европейской», считает она.

По мнению главы Минюста Венгрии, антироссийские санкции больше вредят Европе, провоцируя энергетический кризис и рост инфляции. Варга полагает, что только Москва и Вашингтон могут выработать решение по Украине на долгосрочную перспективу.

Если бы у власти находились бывший президент США Дональд Трамп или экс-канцлер Германии Ангела Меркель, ситуация на Украине оставалась бы локальным конфликтом, считает Варга, добавив, что «держит кулачки» за победу республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна может самостоятельно обеспечить себя газом благодаря контрактам с российской стороной, при этом у западных государств нет такой возможности. Он подчеркнул, что страна планирует покупать газ самостоятельно, не ожидая, пока это могут сделать другие государства.