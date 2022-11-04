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02:20, 4 ноября 2022Интернет и СМИ

Журналист Караулов раскрыл свое местоположение

Журналист Караулов заявил, что находится на лечении в Дубае и планирует вернуться в Россию
Андрей Караулов

Андрей Караулов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Журналист и телеведущий Андрей Караулов, в доме которого в четверг, 3 ноября, прошел обыск по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, раскрыл свое местоположение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, он находится в Дубае на лечении и планирует вернуться в России после проведения операции на сердце.

Точную дату возвращения Караулов назвать не смог, поскольку это зависит от результатов операции. «Мне сейчас нужно похудеть, у меня сложная довольно ситуация. (...) Потом они будут решать вопрос, сердце выдержит или не выдержит, тут довольно сложно все», — заявил он.

Обыск в загородном доме Караулова прошел утром 3 ноября. «”Пьеса” называется “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье “Клевета” — не понимаю», — написал журналист. Позже выяснилось, что Караулов находится в статусе свидетеля.

Об обыске в загородном доме телеведущей Ксении Собчак по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова сообщалось утром 26 октября. Вскоре после этого стало известно, что Собчак уехала из России.

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Марина Совина
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