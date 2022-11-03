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12:52, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Стало известно о статусе журналиста Караулова по делу о клевете

Журналист Караулов заявил, что находится в статусе свидетеля по делу о клевете на Чемезова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Журналист и телеведущий Андрей Караулов, в дом которого пришли с обысками, заявил, что находится в статусе свидетеля по делу о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом стало известно РИА Новости.

Караулов рассказал, что накануне говорил с дознавателем и узнал от него о том, что находится в статусе свидетеля. «Если у меня статус свидетеля, как они (правоохранители — прим. «Ленты.ру») меня могут обыскивать? Это же незаконно», — возмутился он.

По словам журналиста, об изменении статуса его не уведомляли. Также он сообщил, что не видел заявление Чемезова.

Караулов добавил, что сейчас находится в больнице. «У меня операция на сердце впереди, к сожалению, если решатся врачи», — сказал он.

Об обысках в загородном доме Караулова сообщалось ранее 3 ноября. По утверждению журналиста, обыски прошли по статье о клевете, заявление подал Чемезов.

В 2019 году первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил Андрея Караулова в вымогательстве. Он заявил, что журналист просил больше двух миллионов рублей за отказ от публикации видеоролика с критикой властей региона. Телеведущий ответил, что попросит Генпрокуратуру проверить слова Пономаренко.

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Евгения Наумова
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