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09:06, 4 ноября 2022Спорт

Овечкин повторил рекорд Хоу в НХЛ

Александр Овечкин повторил рекорд канадца Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Фото: Molly Riley / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил рекорд канадца Горди Хоу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ночь на пятницу, 4 ноября, Овечкин забросил шайбу в матче с «Детройт Ред Уингс», которая стала для него 786-й за карьеру в столичной команде. Таким образом, он сравнялся с Хоу по количеству голов за один клуб. Этот рекорд канадец установил, играя за «Детройт» с 1945 по 1971 год. Серия россиянина продолжается с 2005 года.

Заброшенная Овечкиным шайба стала единственным голом «Вашингтона» в этой встрече. Матч прошел в Детройте и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 786 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Ксения Курашкина
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