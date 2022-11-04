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07:45, 4 ноября 2022Спорт

Загитова рассказала о странных ритуалах

Алина Загитова рассказала, что у нее были странные ритуалы во время спортивной карьеры

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила необычные привычки, которые у нее были во время спортивной карьеры. Об этом она рассказала в эфире программы «Мечталлион» на Первом канале.

Спортсменка рассказала, что у нее были странные ритуалы. «Я просыпалась — мне надо было встать с левой ноги. На лед я тоже с левой ноги всегда вставала. Были всякие разные сумасшедшие суеверия. На чемпионате мира я все сделала наоборот — и выиграла его», — поделилась она.

27 октября Загитова попала в больницу из-за отравления. 20-летняя фигуристка опубликовала видео, на котором лежит в палате под капельницей. «Ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!» — добавила она.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Она работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период». Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету золото чемпионатов России, Европы и мира.

Дарья Коршунова
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