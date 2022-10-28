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17:51, 28 октября 2022Спорт

Загитова назвала причину госпитализации

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что ее госпитализировали из-за отравления

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала причину, по которой оказалась в больнице. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Спортсменка рассказала, что ее госпитализировали из-за отравления. «Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!» — добавила она. Россиянка также поблагодарила болельщиков за поддержку.

О госпитализации Загитовой стало известно 27 октября. 20-летняя фигуристка опубликовала видео, на котором лежит в палате под капельницей.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Она работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период». Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету золото чемпионатов России, Европы и мира.

Алексей Гусев
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