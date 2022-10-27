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23:11, 27 октября 2022Спорт

Алина Загитова попала в больницу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в больницу

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в больницу. Об этом стало известно из Telegram-канала спортсменки.

20-летняя Загитова опубликовала видео, на котором лежит в палате под капельницей. Спортсменка никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее Загитова рассказала о преследовавшем ее поклоннике-наркомане. Спортсменка заявила, что, когда ей было 16 лет, незнакомый мужчина постоянно встречал ее около дома, а затем ехал за ней на большой тонированной машине.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Она работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период». Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету золото чемпионатов России, Европы и мира.

Дарья Коршунова
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