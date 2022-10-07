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Загитова рассказала о преследовавшем ее поклоннике-наркомане

Фигуристка Загитова заявила, что незнакомый мужчина преследовал ее, когда ей было 16 лет

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью YouTube-каналу «Дерзкая готовка» рассказала о преследовавшем ее поклоннике-наркомане.

Спортсменка заявила, что, когда ей было 16 лет, незнакомый мужчина постоянно встречал ее около дома, а затем ехал за ней на большой тонированной машине. «Однажды бабушка пошла со мной, он опустил стекло и сказал: "Слушайте, мне нужно переговорить с вашей внучкой, хочу на ней жениться". Позже выяснилось, что он разведен, не платит алименты и к тому же наркоман», — вспомнила Загитова.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Она работает ведущей в программе «Ледниковый период». Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В феврале 2020 года российский футболист Павел Мамаев заявил, что его преследует некая Ника Гусейнова. Он назвал женщину невменяемой, подчеркнув, что она везде обсуждает его семью.

Анастасия Борисова
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