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13:29, 5 ноября 2022Россия

В Херсонской области заявили об усилении работы артиллерии с обеих сторон

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил об усилении работы артиллерии в регионе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Работа артиллерии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ответный огонь со стороны российских военных усилились в Херсонской области. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время слышны как одиночные разрывы, так и работа ракетных систем залпового огня (РСЗО) с обеих сторон. «За последнюю неделю такой активности не было», — отметил Стремоусов.

Ранее в ноябре он также сообщил, что ВСУ пытаются «прощупывать» российскую линию обороны. Несмотря на это, обстановка на линии разграничения по всем направлениям остается неизменной, добавил чиновник.

22 октября администрация призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть Херсон и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов. Из города также вывезли памятники российским военачальникам Александру Суворову и Федору Ушакову.

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Варвара Кошечкина
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