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13:20, 5 ноября 2022Россия

В Херсоне заявили о попытках ВСУ «прощупывать» российскую линию обороны

Стремоусов заявил о попытках ВСУ «прощупывать» российскую линию обороны

Фото: Roman Koksarov / Unsplash

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются «прощупывать» российскую линию обороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, несмотря на подобные действия украинской армии, обстановка на линии разграничения по всем направлениям остается неизменной.

«Эвакуация жителей правобережной части Херсонской области на левый берег и в другие субъекты Российской Федерации, продолжается, зачастую людям очень тяжело покидать свои места, это их жизнь», — добавил Стремоусов.

3 ноября замглавы администрации Херсонской области допустил, что российские военные могут быть передислоцированы на левый берег Днепра. Он назвал ситуацию непростой и напомнил местным жителям, что они по возможности должны как можно быстрее переместиться с правобережья.

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Варвара Кошечкина
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