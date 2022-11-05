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00:42, 5 ноября 2022Мир

Китай обратился к США с призывом

Китай на Совбезе ООН призвал США прекратить конфронтацию на Корейском полуострове
Чжан Цзюнь

Чжан Цзюнь. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон должен прекратить действия, которые ведут к росту напряженности и конфронтации на Корейском полуострове, призвал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, пишет ТАСС.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации он уточнил, что КНР внимательно следят за событиями в этом регионе. По словам дипломата, Пекин глубоко обеспокоен эскалацией напряженности. Цзюнь напомнил, что международная ситуация остается сложной и нестабильной.

По словам представителя Китая при международной организации, недавние ракетные запуски КНДР «напрямую связаны со словами и действиями соответствующих сторон». Он добавил, что США и другие страны возобновили широкомасштабные военные учения с задействованием сотен самолетов.

«Мы призываем США прекратить способствовать росту напряженности и конфронтации, поддержать слова действиями, продемонстрировать искренность, ответить на легитимную обеспокоенность КНДР для создания условий по возобновлению диалога», — обратился он к Вашингтону.

В октябре Южная Корея и США провели совместные морские учения у восточного побережья Корейского полуострова.

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Марина Совина
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