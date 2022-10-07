США и Южная Корея начали морские учения в ответ на действия КНДР

США и Южная Корея начали учения в море с авианосцем Ronald Reagan в ответ на действия КНДР

Южная Корея и США начали совместные морские учения у восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Reuters.

«Мы продолжим укреплять наши оперативные возможности и готовность реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи посредством совместных учений с участием ударной группы авианосца Ronald Reagan», — говорится в заявлении.

Учения продлятся 7-8 октября. Мероприятия начались после того, как Северная Корея запустила две баллистических ракет в сторону Японского моря.

До этого выпущенная КНДР баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. Сообщалось, что скорость снаряда достигла 17 Махов. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Из-за пуска в Японии сработала экстренная система оповещения. Правительство страны порекомендовало жителям северных районов держаться подальше от окон и найти укрытия.

9 сентября КНДР официально закрепила за собой статус ядерного государства. Принятый документ под названием «Политика в отношении ядерного оружия» включает в себя 11 пунктов и предоставляет лидеру страны Ким Чен Ыну единоличное право на принятие любых решений относительно ядерного оружия.