ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

ЦСКА проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в матче РПЛ со счетом 0:1

Московский ЦСКА проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 66-й минуте единственный мяч забил защитник Виктор Александров.

Таким образом, после 16 матчей ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место, имея в активе 16 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 39 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с московским «Динамо» 13 ноября, а «Нижний Новгород» примет грозненский Ахмат двумя днями ранее.

