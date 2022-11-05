Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
1:1
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Зенит
1:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Факел
3:3
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Нефтехимик
2:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
21:02, 5 ноября 2022Спорт

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

ЦСКА проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в матче РПЛ со счетом 0:1

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 66-й минуте единственный мяч забил защитник Виктор Александров.

Таким образом, после 16 матчей ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место, имея в активе 16 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 39 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с московским «Динамо» 13 ноября, а «Нижний Новгород» примет грозненский Ахмат двумя днями ранее.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками
На Украине захотели нанести удар по Ирану
Тарасова прокомментировала информацию о своей госпитализации
Экс-разведчик США обвинил Польшу в желании втянуть НАТО в конфликт на Украине
Патриарх Кирилл порассуждал о противопожарной профилактике
Зеленский заявил о планах создать флот морских дронов
Водонаева выложила видео в прозрачном платье и объяснила смысл таких публикаций
Стало известно об обстреле Донецка HIMARS со стороны ВСУ
Захарова уличила США в контроле других стран на голосовании по резолюции в ООН
Пожар в клубе в Костроме полностью потушили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.