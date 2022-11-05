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14:03, 5 ноября 2022Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва монумента «Родина-мать» на Украине

Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело по демонтажу монумента в Николаеве

Фото: Telegram-канал «Родина-мать»

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в Николаеве. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

В пресс-службе ведомства уточнили, что упомянутый памятник располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне. В рамках расследования сотрудники СКР собираются установить личности причастных к осуществлению преступления.

Также сообщается, что действиям злоумышленников будет дана уголовно-правовая оценка.

3 ноября в Николаеве подорвали обелиск «Родина-мать». Информации о причастных к демонтажу не приводится.

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Алевтина Запольская
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