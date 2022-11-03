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11:15, 3 ноября 2022Бывший СССР

В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать»

В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать» в мемориальном комплексе жертвам Второй мировой

Фото: Telegram-канал «Новости N»

В Николаеве неизвестные взорвали обелиск «Родина-мать». Об этом сообщает местный Telegram-канал «Новости N».

Взрыв, который жители приняли за обстрел города, произошел ночью. «Однако, как выяснилось, неизвестные взорвали памятник в сквере "Скорбящая мать"», — сказано в сообщении.

Памятник находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне, на пересечении Херсонского шоссе и улицы Ингульской, уточняет «Страна.ua». На месте работают правоохранители и взрывотехники.

Ранее в Одессе накрыли черными полиэтиленовыми пакетами мемориалы российских городов-героев. Мемориальный комплекс создан в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Варвара Кошечкина
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