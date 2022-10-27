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17:36, 27 октября 2022Бывший СССР

В Одессе накрыли пакетами мемориалы российских городов-героев

«Думская»: в Одессе накрыли черными пакетами мемориалы российских городов-героев

Фото: Telegram-канал «Думская – новости Одессы. Украина»

В Одессе накрыли мемориалы российских городов-героев черными полиэтиленовыми пакетами. Об этом пишет издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«Мемориалы городов-героев России на одесской Аллее Славы закрыты полиэтиленовыми черными пакетами», — говорится в сообщении.

Аллея Славы находится в одесском Центральном парке культуры и отдыха. Мемориальный комплекс создан в честь о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее на Украине призвали снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона. Соответствующую петицию на сайте украинского президента Владимира Зеленского подписали 25 тысяч человек, после чего лидер страны попросил городские власти изучить данную просьбу граждан. Мэр города Геннадий Труханов выступил против сноса памятника.

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Кристина Есикова
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