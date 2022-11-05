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17:37, 5 ноября 2022Мир

Названы заточенные под антироссийскую повестку страны ЕС

Политолог Еремина: в ЕС наиболее заточены под антироссийскую повестку страны НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Политолог Наталья Еремина назвала «наиболее заточенные» под антироссийскую повестку страны Европейского союза (ЕС). Ее слова приводит RT.

«Страны, которые проводят агрессивную антироссийскую политику, принадлежат НАТО. Это фактически большая часть стран Евросоюза. Они находятся в тесном взаимодействии по вопросам антироссийской политики, в том числе и антироссийских санкций, с Соединенными Штатами Америки», — сказала она.

По ее словам, именно поэтому у государств, которые входят в НАТО и ЕС одновременно, меньше свободы действия. При этом, по ее мнению, многие европейские страны не имеют единой четкой позиции касательно России и украинского конфликта.

«С одной стороны, есть страны, которые "прощупывают почву"... как действовать. И мы видим, что некоторые заявления, которые, например, сделаны в Германии, о поставках тяжелой техники и вооружений, не влекут за собой немедленной поставки. Напротив, они, скорее, являются распылением внимания своего собственного избирателя», — объяснила эксперт.

Ранее стало известно, что разногласия Турции и НАТО по вопросу присоединения Финляндии и Швеции демонстрируют ослабление Североатлантического альянса. Отмечается, что долгое рассмотрение их заявок подрывает идею единства альянса.

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Виктория Кондратьева
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