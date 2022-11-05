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17:17, 5 ноября 2022Мир

Стало известно об ослаблении НАТО из-за разногласий с Турцией

Foreign Policy: разногласия Турции и НАТО из Финляндии и Швеции показывают слабость блока

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Разногласия Турции и НАТО по вопросу присоединения Финляндии и Швеции демонстрируют ослабление Североатлантического альянса. Об этом стало известно изданию Foreign Policy.

«Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России», — сказано в материале.

Отмечается, что американские и европейские дипломаты разочаровываются в позиции Турции, так как ожидали, что вопрос вступления Хельсинки и Стокгольма в альянс решится быстрее.

Ранее в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что лидер страны во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отмечал, что сроки принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс зависят от того, насколько быстро обе страны выполнят выдвинутые Анкарой условия.

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Виктория Кондратьева
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