Стало известно об ослаблении НАТО из-за разногласий с Турцией

Foreign Policy: разногласия Турции и НАТО из Финляндии и Швеции показывают слабость блока

Разногласия Турции и НАТО по вопросу присоединения Финляндии и Швеции демонстрируют ослабление Североатлантического альянса. Об этом стало известно изданию Foreign Policy.

«Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России», — сказано в материале.

Отмечается, что американские и европейские дипломаты разочаровываются в позиции Турции, так как ожидали, что вопрос вступления Хельсинки и Стокгольма в альянс решится быстрее.

Ранее в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что лидер страны во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отмечал, что сроки принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс зависят от того, насколько быстро обе страны выполнят выдвинутые Анкарой условия.