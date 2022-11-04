Эрдоган высказался о сроках принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: сроки принятия Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Турции

В канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что лидер страны во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отмечал, что сроки принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс зависят от того, на сколько быстро обе страны выполнят выдвинутые Анкарой условия, сообщает РИА Новости.

«Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения», — заявили в администрации Эрдогана.

Он также отметил необходимость возвращения к переговорному процессу для мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально. Он считает, что это может привести к взрывоопасной ситуации в НАТО.