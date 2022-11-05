Чиновник из Якутии перешел на работу в ДНР

Глава Якутии Николаев заявил, что первый вице-премьер Бердников стал замглавы Мариуполя

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что первый вице-премьер региона Дмитрий Бердников переходит на работу в Донецкую народную республику (ДНР) на пост первого замглавы Мариуполя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что чиновник стал замглавы Мариуполя «по просьбе федеральных властей и руководства ДНР». В правительстве Якутии Бердников руководит вопросами строительства Ленского моста и восстановлением села Бясь-Кюель, которое пострадало от лесных пожаров. Он также был задействован в восстановлении города Кировское в ДНР, подшефного Якутии.

«Мы с Дмитрием хорошо знаем друг друга с тех пор, как в одно время возглавляли столицы наших субъектов - города Якутск и Иркутск. Уверен, что и на новой должности он справится со всеми стоящими перед ним задачами», — заключил Николаев.

Дмитрий Бердников был назначен исполняющим обязанности первого зампредседателя правительства Якутии указом главы региона от 12 ноября 2020 года. Сообщалось, что он будет курировать вопросы организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.