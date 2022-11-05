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07:17, 5 ноября 2022Мир

МИД России заявил о попытках Запада «демонизировать» РФ

МИД РФ: Запад пытается обелить всех, кто боролся с СССР и Россией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Западные страны пытаются обелить всех, кто боролся и борется с СССР и Россией, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель главы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет ТАСС.

Дипломат прокомментировал снос памятников советским воинам-освободителям в Европе. По его словам, министерство иностранных дел России подготовило ряд докладов по борьбе с героизацией нацизма. «Там как раз проблематика сноса памятников отражена с конкретными фактами. Осуждается соответствующая политика и тенденция», — подчеркнул он.

Лукьянцев напомнил, что эти действия имеют «не только политическое, но и правозащитное измерение». «Когда сносятся памятники в честь воинов-освободителей, тем самым предпринимается попытка обесценить их подвиг, попытка доказать, что то, против чего они боролись, не такое уж и плохое», — добавил он.

По его словам, Запад пытается «демонизировать» Россию. «Косвенно насаждается мысль, что все, кто боролся и борется против России, против советского наследия, — все они не такие уж и плохие», — объяснил дипломат.

Ранее третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, предложенный Россией.

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Марина Совина
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