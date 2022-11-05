Раскрыты подробности о фигурантах дела о теракте на Крымском мосту

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту Злоба и Соломко вели бизнес в Одессе и Армавире

Коллега фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Владимира Злобы Игорь Лайко. рассказал, что у него вместе с другим фигурантом дела Романом Соломко был общий бизнес в Одессе, откуда отправили взрывное устройство, и Армавире, где разгружали груз фуры, взорванной позже. Об это сообщает РИА Новости.

Лайко сообщил, что он сам возил зерно из Херсонской области в Крым, где Владимир его реализовывал. Вместе с Соломко Злоба выезжал и в Николаев, и в Одессу. «Нам разрешали пока возить зерно так (без паспорта), но я поднимал этот вопрос, чтобы оформиться там и там остаться», — отметил он.

Бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова добавила, что не верит в виновность Злобы, как и его мать. «Я помню наши беседы с самого начала [спецоперации], честно, он реально довольный был ситуацией…Тут все знают, что Вовка первый побежал российский паспорт получать», — отметила она.

Паханова и Лайко заявили, что Злоба не выезжал ни в Грузию, ни в другие регионы России, кроме Крыма. По словам мужчины, Злоба был связан с людьми из краснодарского города Армавир.

Ранее суд оставил под арестом пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Они заключены под стражу до 8 декабря.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. ОНи