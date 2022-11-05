Заявление о готовности России продавать нефть при введении потолка цен объяснили

Аналитик ФНЭБ Юшков: Энтони Блинкен считает, что экспорт нефти из России не уменьшится

Основной тезис, который пытался продвинуть государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления, заключается в том, что в результате введения потолка цен на российскую нефть экспорт нефти из России в любом случае не уменьшится. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил слова Блинкена эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Зависимость от цен

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления на пресс-конференции в Германии заявил, что Россия настолько заинтересована в экспорте своей нефти, что готова продавать ее даже в случае введения западными странами потолка цен на энергоресурс.

Блинкен ничего нового не озвучил Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Он констатировал тот факт, что Россия заинтересована в экспорте углеводородов для поддержания нормальной ситуации в экономике. Да, у нас то 40, то даже более процентов дохода приходится на нефтегазовый комплекс. Ничего удивительного в этом нет — мы экспортируем углеводороды и зарабатываем на этом», — пояснил Юшков.

При этом аналитик отметил, что непонятно, что Блинкен имел в виду, когда говорил о готовности России поставлять нефть на мировой рынок при любых условиях.

«Что Россия согласится с потолком цены? Или что Россия найдет какие-то обходные методы или схемы? Тут не совсем ясно. Я думаю, что он просто попытался успокоить рынок. Сначала американцы сами ввели эмбарго на российскую нефть с 1 апреля. Затем они быстро поняли, что это имеет негативное влияние, потому что если Россия быстро не может переориентироваться на другие рынки с этими объемами, то приходится сокращать экспорт, а значит, усугублять дефицит на мировом рынке. Из-за этого цена растет на нефть любых производителей», — сообщил он.

Поэтому сейчас американцы пытаются успокоить страны-импортеры нефти, убежден Юшков. «Они развели введение европейского эмбарго и введение потолка цен. Раньше это все намечалось на 5 декабря нынешнего года. Затем введение потолка цены перенесли на 19 января. Сейчас же американцы начали говорить о том, что коалиция не складывается, поэтому те, кто не хочет, может не поддерживать введение потолка цен», — напомнил аналитик.

Основной тезис, который пытался продвинуть Блинкен, в том, что в результате введения потолка цены экспорт нефти из России в любом случае не уменьшится. А значит, не будет дефицита и не будет роста цены Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Возможен ли компромисс?

Также аналитик уверен, что компромисс в вопросе введения потолка цен с российской стороной появиться не может.

«Мы понимаем, что если мы сейчас хотя бы на какую-то цену согласимся, то нет никаких гарантий, что завтра этот потолок не снизят. Второй момент в том, что если эта практика в виде введения потолка цены на российскую нефть сработает, то она может распространиться на других производителей. Плюс если мы согласимся на потолок цены на нефть, то его могут ввести и на продовольственные товары, и на удобрения, и так далее», — заключил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил о рисках распространения потолка цен на интересующие Запад товары, включая газ и металлы. По словам дипломата, Москва остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.