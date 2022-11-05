Блинкен заявил о готовности России продавать нефть даже при введении потолка цен

Блинкен сообщил, что Россия готова экспортировать нефть даже при введении потолка цен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления на пресс-конференции в Германии заявил, что Россия настолько заинтересована в экспорте своей нефти, что готова продавать ее даже в случае введения западными странами потолка цен на энергоресурс, сообщает РИА Новости.

Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов Энтони Блинкен госсекретарь США

Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что Москва будет вынуждена смириться с новыми ограничениями и продавать странам нефть и газ по сниженным ценам, поскольку в ином случае у нее не окажется средств для обеспечения нормального функционирования своей экономики, а также финансирования специальной военной операции (СВО) на Украине. Блинкен подчеркнул, что благодаря установлению максимальной цены на энергоресурсы Западу удастся снизить негативные последствия от их продажи Россией, при этом не допустив их пропажи с рынка.

Введение новых ограничений

Ранее министры иностранных дел стран Большой семерки рассказали о намерении в ближайшие недели завершить введение потолка цен на нефть из России. Они обратились к нефтедобывающим странам с призывом увеличить добычу ресурса, что, по их словам, снизит волатильность на энергетических рынках.

Также стало известно, что США и страны-союзники договорились о том, какими должны быть параметры потолка цен на российскую нефть. По данным издания Wall Street Journal, перевозимая по морю российская нефть будет подпадать под ограничения цены в том случае, если впервые продается покупателю на суше. Ограничения не касаются ситуаций с повторными продажами.

На фоне этого правительство Великобритании подготовило законопроект, который с 5 декабря 2022 года запрещает британским компаниям оказывать услуги по транспортировке российской нефти, если она приобретена дороже установленного потолка цен.

При этом во Франции предложили странам Европейского союза (ЕС) договориться с Москвой о поставках нефти. России порекомендовали экспортировать черное золото по цене ниже рыночной, а взамен требовать от покупателей оплачивать страхование ее транспортировки.

Последствия введения потолка цен

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о рисках распространения потолка цен на интересующие Запад товары, включая газ и металлы. По словам дипломата, Москва остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.

Наш посыл ясен: если этот механизм будет тем не менее внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, затем на металлы и в конечном счете на любые типы товаров Анатолий Антонов посол России в США

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в свою очередь, объяснил, что страны G7 и Австралия будут готовы пересмотреть потолок цен на российскую нефть, когда определится круг ее покупателей. Он отметил, что в настоящее время подобные договоренности происходят между государствами, которые не покупают энергоресурсы у России.

При этом западное издание Oil Price назвало способ для России обойти санкции, связанные с введением потолка цен на нефть. По мнению авторов статьи, Москва может сделать это с помощью союзников и танкерного флота. Отмечается, что западные страны ощутили последствия роста цен на энергоносители, поэтому в наименьшей степени хотят осложнения ситуации из-за колоссального уменьшения поставок российских нефти и газа после введения предельных цен.