Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более дешевой цене

Causeur: Россия может продавать Европе нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки

Французский журнал Causeur на фоне введения Западом потолка цен на нефть из России предложил странам Европейского союза (ЕС) договориться с Москвой о ее поставках. Издание рекомендовало России экспортировать черное золото по цене ниже рыночной, а взамен требовать от покупателей оплачивать страхование ее транспортировки.

Автор статьи уверен, что ограничительные меры со стороны западных стран не нарушат планы России продолжать экспортировать нефть. Он считает, что Россия вынуждена добывать и продавать ее, поскольку в ином случае ресурс будет негде хранить.

Отмечается, что как страны ЕС, так и Великобритания приняли решение запретить своим компаниям страховать и финансировать доставку российской нефти, в частности морским путем, в третьи страны после конца 2022 года. В связи с этим журнал предложил рассмотреть вариант предоставления льготного режима каждой партии российской нефти, которая будет продана по цене меньшей или равной установленному Европой потолку, а взамен отменить запрет на финансирование и страхование партий топлива. Causeur подчеркивает, что это может помочь Евросоюзу сохранить запрет, при этом избежав эффекта бумеранга для экономик западных государств.

Энергетический кризис в мире

Потолок цен на российскую нефть был введен в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Он не позволяет покупать нефть у России, если ее стоимость выше установленной ограничительными мерами. Таким образом планируется сократить сверхдоходы Москвы от продажи энергоресурсов.

По данным Reuters, британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) смогла заработать на энергокризисе и получить рекордную прибыль (без учета разовых факторов) в размере 8,15 миллиарда долларов в третьем квартале. Ключевыми причинами резкого роста доходов стали «исключительные результаты маркетинга и торговли газом», а также высокие цены на газ, компенсирующие более слабую маржу переработки и «средние» продажи нефти.

Глава принимающей участие в проекте «Сахалин-1» компании Itochu Масахиро Окафудзи заявил, что Япония не может полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов. По его словам, в отличие от европейских стран и США Япония находится в полной зависимости от импорта нефти и газа.

Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше Масахиро Окафудзи генеральный директор Itochu

Издание Oil Price, в свою очередь, назвало способ для России обойти санкции, связанные с введением потолка цен на нефть. По мнению авторов статьи, Москва может сделать это с помощью союзников и танкерного флота. Отмечается, что западные страны ощутили последствия роста цен на энергоносители, поэтому в наименьшей степени хотят осложнения ситуации из-за колоссального уменьшения поставок российских нефти и газа после введения предельных цен.

Российская нефть

Вице-премьер Александр Новак оценил объем добычи нефти в России в октябре. Он уточнил, что производство осталось на сентябрьском уровне. Новак добавил, что в ноябре добыча сохранится на том же уровне, а динамика в декабре будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря.

9,9 миллиона баррелей нефти в сутки добывала Россия в октябре

Министерство финансов России отмечало, что средняя цена на нефть российской марки Urals в первые 10 месяцев года составила 79,57 доллара за баррель, в октябре — 70,62 доллара за баррель. При этом средняя цена за январь-октябрь оказалась выше, чем за тот же период 2021 года (67,51 доллара), но в октябре показатель год к году опустился в 1,15 раза (прежний уровень — 81,49 доллара).

Глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди спрогнозировал резкое сокращение экспорта сырья после вступления в силу частичного европейского эмбарго на российскую нефть в декабре. По его мнению, флот танкеров, который собирает Россия для обхода запрета на страхование судов, не позволит сохранить объем поставок.