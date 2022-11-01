На Западе назвали способ для России обойти потолок цен на нефть

Oil Price: РФ может обойти потолок цен на нефть при помощи союзников и танкерного флота

Западное издание Oil Price назвало способ для России обойти санкции, связанные с введением потолка цен на нефть. По мнению авторов статьи, Москва может сделать это с помощью союзников и танкерного флота.

Отмечается, что западные страны ощутили последствия роста цен на энергоносители, поэтому в наименьшей степени хотят осложнения ситуации из-за колоссального уменьшения поставок российских нефти и газа после введения предельных цен.

«То есть, поскольку страны G7 не хотят полностью прекращать экспорт нефти из России, а стремятся лишь ограничить доходы, получаемые Кремлем с каждого барреля, вопрос стоит так: сколько топлива сможет поставлять Москва после введения ценового потолка?» — говорится в публикации.

Авторы указывают, что с точки зрения рынка сложившаяся ситуация повлияет на глобальные показатели спроса и предложения, а также стоимости. Основными факторами влияния станут морские перевозки и коридор Россия — Иран — Ирак — Китай, через которые энергоносители смогут идти на российский рынок.

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в соответствии с диапазоном в 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение еще не принято.

Потолок цен на российскую нефть был введен в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Он не позволяет покупать нефть у России, если ее стоимость выше установленной ограничительными мерами. Таким образом планируется сократить сверхдоходы Москвы от продажи энергоресурсов.

