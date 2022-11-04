Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:30, 4 ноября 2022Экономика

Идею изменения потолка цен на нефть при необходимости объяснили

Аналитик Юшков объяснил идею изменения потолка цен на нефть созданием круга покупателей
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Issac Urrutia / Reuters

Страны G7 и Австралия готовы пересматривать потолок цен на российскую нефть, когда определится круг покупателей. Так идею менять предельную стоимость в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Когда очертится какой-то круг покупателей, которые хоть как-то соглашаются на неформальное участие в этих условиях, они обозначат цену. Пока они пытаются создать видимость клуба участников этого потолка цен. Но пока ни о какой коалиции речи не идет, потому что Австралия, страны G7, США и Евросоюз (ЕС) и так не импортируют российскую нефть. Договариваются те, кто и так не берет российскую нефть, вот в чем проблема для них», — сказал он.

По данным Reuters, страны G7 и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть. Страны также договорились регулярно пересматривать ее «по мере необходимости».

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела. Так Запад хочет сократить сверхдоходы России, чтобы лишить Москву возможности финансировать боевые действия.

Предположительно, потолок цен могут установить в диапазоне в 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя стоимость поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Китайская армия объявила о подготовке на случай войны
Сын Горди Хоу поделился мнением об Овечкине
Стало известно о задержании наводчика в Херсонской области
В США предупредили Украину о «катастрофическом провале» в случае атаки на Крым
США объявили о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов
Россиян предупредили о последствиях ежедневного употребления пива
В Москве отменили биеннале современного искусства
Идею изменения потолка цен на нефть при необходимости объяснили
Путин напомнил об идее Польши поглотить Украину
Бездомных украинцев выселили из британской гостиницы ради мигрантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.