В Италии опровергли проблемы с поставками оружия Украине

Премьер Италии Мелони опровергла проблемы с поставками оружия Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что проблемы с поставками оружия на Украину не возникнут. Ее слова приводит РИА Новости.

Мелони опровергла проблемы с поставками оружия Украине и подчеркнула, что все партии правящего большинства «сплоченно голосовали» по этой ситуации. По ее словам, Италия работает, чтобы «выполнить все требуемые международные обязательства».

«Когда правоцентристские силы должны были голосовать по этим вопросам, они голосовали сплоченно, потому что Италия твердо и серьезно выступила в поддержку дела Украины», — отметила премьер страны.

2 ноября сообщалось, что Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине. Это произошло из-за того, что стране «необходимо согласовать списки с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Киева».

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщал, что поставляемое Римом ВСУ оружие не может использоваться для поражения целей на территории России.