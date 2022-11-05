Антонов заявил о готовности России обнулить все взаимные ограничения с США

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Москва готова обсудить с США обнуление взаимных ограничений

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о готовности Москвы конструктивно обсудить с Вашингтоном вопрос об отмене всех ранее введенных взаимных ограничений, сообщает ТАСС.

«Мы готовы очень конструктивно подойти к вопросу об обнулении всех ограничений. Но надо же начинать глобально смотреть. Я говорю — всех ограничений. Это не значит, что только по визам. Вы посмотрите, сколько санкций ввели в отношении России. Невозможно в голове их [все] держать — тысячи санкций!», — заявил дипломат.

Он также указал на то, что Запад зачастую сам страдает от санкций, которые вводит в отношении России. По его словам, имели место случаи, когда в МИД России приходили представители западных государств с просьбой отменить те или иные ограничения, которая Москва ввела в качестве ответных мер. Антонов иронично подметил, что на вопрос о том, стоит ли в этом случае ждать в ответ ослабления ограничений с обратной стороны, та обещает решить этот вопрос позже.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Германии, оценил заинтересованность России в экспорте нефти после введения потолка цен. По мнению Блинкена, Москва нуждается в эксперте нефти и газа, чтобы обеспечивать функционирование экономики и финансирование действий на Украине.