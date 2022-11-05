В США оценили заинтересованность России в экспорте после введения потолка цен

Блинкен: Россия сохранит заинтересованность в экспорте нефти после введения потолка цен

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Германии, оценил заинтересованность России в экспорте нефти после введения потолка цен. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», — указал глава Госдепартамента.

По мнению Блинкена, Москва нуждается в эксперте нефти и газа, чтобы обеспечивать функционирование экономики и финансирование действий на Украине. Госсекретарь заявил, что введение потолка цен снижает «негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке».

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение пока не принято.

