Юрист назвал грозящее виновнику пожара в костромском клубе наказание

Юрист Арутюнов: предполагаемому виновнику пожара в «Полигоне» может грозить до четырех лет

Предполагаемому виновнику пожара в ночном клубе «Полигон» может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры», доктор юридических наук Александр Арутюнов.

Ранее стало известно, что российские правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Отмечается, что предполагаемый виновник пожара в костромском клубе передан следственным органам.

Квалификация, которую предложил СК, — это причинение смерти по неосторожности. Это часть 3 статьи 109 УК РФ. Лишение свободы максимум на срок до четырех лет Александр Арутюнов адвокат

«Предполагаемого виновника привлекут к уголовной ответственности и, скорее всего, назначат наказание три с половиной года. Думаю, что сейчас уже имеются основания для того, чтобы его арестовать», — сказал юрист.

Также Арутюнов сообщил, что к уголовной ответственности могут привлечь и владельца ночного клуба.

«Тот факт, что эвакуационные выходы не открывались, — это нарушение безопасности. В этой связи после проверки и подтверждения блокировки эвакуационных выходов может быть возбуждено еще одно уголовное дело в отношении владельцев клуба, которые не обеспечили безопасные условия», — добавил он.

Если будет подтверждена блокировка эвакуационных выходов, то владельцы будут привлечены к ответственности по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможно лишение свободны на срок до десяти лет Александр Арутюнов адвокат

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. В пожаре погибли не меньше 15 человек.