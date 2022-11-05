Шойгу оценил вклад российских разведчиков в спецоперацию на Украине

Шойгу заявил, что разведка решает самые сложные задачи в рамках спецоперации на Украине

Разведчики в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине решают самые сложные задачи, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По случаю Дня военного разведчика он оценил вклад российских разведчиков в проведении спецоперации. «Военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи», — подчеркнул министр обороны.

По его словам, российские разведчики всегда действовали грамотно и эффективно — это касается и мирного времени, и периодов суровых испытаний в рамках вооруженных конфликтов. Шойгу напомнил, что они, часто рискуя жизнью, добывали ценную информацию.

Министр поблагодарил ветеранов, чье служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества.

В сентябре Служба внешней разведки (СВР) России начала добывать информацию, которая помогает российским военным при проведении СВО на Украине. Разведка нацелена на получение оперативно-тактической информации, необходимой для победы «на поле боя», отметил директор СВР Сергей Нарышкин.