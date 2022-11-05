06:51, 5 ноября 2022

Жительница Энергодара передала информацию о гостинице незадолго до удара ВСУ

«Известия»: жительница Энергодара передала информацию о гостинице перед ударом ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Жительница Энергодара Татьяна рассказала, что передала информацию о гостинице «Алиса», где могли поселиться сотрудники «Росэнергоатома», незадолго до удара по зданию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Известия».

По словам женщины, ее коллега по работе, которая уехала в Запорожье, спросила, что известно о гостевом доме. Через несколько дней Татьяна позвонила с рассказом о том, что по ночам там никого не видно, свет не горит.

«Сейчас буду помогать разбирать завал. Потому что в свое время немножко... вернее неправильно поступила. У меня спросили информацию, что я знаю про "Алису". Ну а потом через пару дней прилетело. Подсознание сработало: наверное, это то, что я сказала. Сожаление, конечно, есть, да», — добавила местная жительница.

Ранее директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что два из трех этажей гостевого дома в Энергодаре, по которому ударили Вооруженные силы Украины (ВСУ), разрушены, однако в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, в доме кроме персонала никто не проживал.

Карчаа также подчеркнул, что в гостевом доме могли поселиться сотрудники «Росэнергоатома», однако из соображений безопасности он запретил кого-либо размещать там.

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Марина Совина
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