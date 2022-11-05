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13:36, 5 ноября 2022Мир

МИД заявил о безуспешной попытке шантажа со стороны США

МИД заявил, что США безуспешно пытаются сделать санкции механизмом политического шантажа

Фото: Sara Groblechner / Unsplash

США безуспешно пытаются сделать санкции механизмом политического шантажа. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД России в связи с принятием резолюции Генассамблеи ООН против экономической блокады Вашингтона против Кубы.

«Очевидно, что США безуспешно пытаются придать пресловутой "доктрине Монро" глобальный охват, а незаконным односторонним санкциям — статус инструмента принуждения несогласных или универсального механизма политического шантажа», — высказались в ведомстве. В МИД назвали Кубу примером порочности подобной политики американской стороны.

Дипломаты отметили, что США используют свою политику для решения конъюнктурных задач вопреки мнению большей части международного сообщества.

24 октября посольство США в Москве сообщило о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок Тегерана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве. «Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине», — заявили в диппредставительстве.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961-М в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда страну возглавил Дональд Трамп.

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Виктория Кондратьева
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