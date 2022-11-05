Захарова уличила США в контроле других стран на голосовании по резолюции в ООН

Захарова заявила, что США контролировали другие страны на голосовании по резолюции в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США контролировали другие страны на голосовании по резолюции России в ООН. Соответствующее видео она опубликовала в Telegram.

Как утверждает Захарова, на кадрах представитель делегации США проверяет и отмечает наличие представителей других союзных стран перед заседанием Третьего комитета, который был посвящен проекту резолюции о борьбе c героизацией нацизма. «Чтобы было понятно, как "творится демократия"», — подчеркнула она.

Происходящее она назвала «палочной системой свободного голосования». «Важный нюанс. Это не партийная дисциплина. Это одна страна контролирует, как другие страны голосуют в ООН», — обратила внимание представитель МИД.

В октябре Мария Захарова назвала лицемерными призывы США к мирным переговорам на Украине. Так она прокомментировала слова официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Джона Кирби, который заявил, что началу мирных переговоров якобы препятствует Россия.