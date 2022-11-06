На Крымском мосту приостановят движение автомобилей

Минтранс заявил о приостановке движения по Крымскому мосту 8 ноября из-за ремонтных работ

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно остановлено 8 ноября. Об этом предупредил Минтранс России, сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

В публикации сказано, что движение будет приостановлено с 04:00 до 16:00 по московскому времени.

Там уточняется, что приостановка связана с ремонтно-восстановительными работами. Водителей попросили заранее спланировать поездки.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. В результате подрыва фуры разрушилось несколько пролетов моста для автомобилей. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что движение по разрушенной части моста возобновится в начале декабря 2022 года.

В результате подрыва погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следствием были установлены 12 причастных. Он отметил, что подтверждается версия о том, что подрыв спланировали и организовали украинские спецслужбы.