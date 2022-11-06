Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
2:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
3:1
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Урал
2:2
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Торпедо М
0:2
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Северсталь
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
2:1
Завершен
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
07:15, 7 ноября 2022Спорт

Аршавин оценил работу Карпина в сборной России

Андрей Аршавин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. Его слова приводит ТАСС.

«На мой взгляд, он неплохо работал, касаемо последней работы — трудно оценить, уже год сборная не играет», — поделился он. Аршавин добавил, что был сторонником назначения Карпина на должность.

5 ноября в Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение продлить контракт Карпина. 53-летний специалист останется главным тренером национальной команды до августа 2024 года.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишилась возможности принять участие в турнире.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Украинских беженцев возмутили условия проживания в европейской стране
Здание управления железными дорогами загорелось в Донецке после удара ВСУ
Российский солдат отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ и попал на видео
Раскрыты основные проблемы уличного искусства в Москве
Байден чуть не упал на сцене при виде «черного» предмета
В Японии уничтожат 150 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
Россиянка побывала в Турции и назвала вредную для турков русскую еду
Девушка украсила крыльцо своего дома и получила неожиданное письмо от соседа
Аршавин оценил работу Карпина в сборной России
В Госдуме предложили массово ввести устройства проверки цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.