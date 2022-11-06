Аршавин оценил работу Карпина в сборной России

Андрей Аршавин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. Его слова приводит ТАСС.

«На мой взгляд, он неплохо работал, касаемо последней работы — трудно оценить, уже год сборная не играет», — поделился он. Аршавин добавил, что был сторонником назначения Карпина на должность.

5 ноября в Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение продлить контракт Карпина. 53-летний специалист останется главным тренером национальной команды до августа 2024 года.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишилась возможности принять участие в турнире.