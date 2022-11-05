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14:33, 5 ноября 2022Спорт

В РФС приняли решение о будущем Карпина в сборной России

Валерий Карпин останется главным тренером сборной России по футболу до августа 2024 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение о будущем Валерия Карпина в сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

РФС продлил контракт со специалистом. Таким образом, он останется главным тренером национальной команды до августа 2024 года. «Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков», — заявил президент организации Александр Дюков.

Карпин и его помощники также смогут совмещать работу в сборной и в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов». Тренер поблагодарил руководство клуба и РФС за эту возможность и выразил уверенность в том, что в условиях отстранения важно поддерживать готовность российских футболистов выйти на международные турниры.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире.

Карпин руководил «Ростовом» с 2017 по 2021 год. До этого он возглавлял армавирское «Торпедо», «Мальорку» и московский «Спартак». С красно-белыми он дважды становился серебряным призером чемпионата России.

Ксения Курашкина
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