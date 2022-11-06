Девять человек пострадали при стрельбе возле бара в Филадельфии

CBS News: при стрельбе возле бара в Филадельфии ранили девять человек

Девять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания. Инцидент произошел возле бара в районе Кенсингтон. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. В полиции считают, что нападавших было несколько. Согласно данным правоохранителей, было произведено не менее 40 выстрелов.

В России за два дня сгорели три кафе. В ночь на 6 ноября на горе Ай-Петри в районе поселка Охотничье произошел пожар в кафе и прилегающей к нему хозяйственной постройке. Людей в кафе на момент возгорания не было. Практически в это же время стало известно, что горит двухэтажное здание кафе-гостиницы в селе Малая Лая в Свердловской области.

5 ноября в Костроме сгорел ночной клуб «Полигон», принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. В результате ЧП погибли 13 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.