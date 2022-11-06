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08:45, 6 ноября 2022Мир

Девять человек пострадали при стрельбе возле бара в Филадельфии

CBS News: при стрельбе возле бара в Филадельфии ранили девять человек

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Девять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания. Инцидент произошел возле бара в районе Кенсингтон. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. В полиции считают, что нападавших было несколько. Согласно данным правоохранителей, было произведено не менее 40 выстрелов.

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Екатерина Подвигина
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