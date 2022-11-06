Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:37, 6 ноября 2022Из жизни

Британец женился на беженке с Украины после знакомства в сети

Daily Mail: 28-летний британец женился на украинской беженке после знакомства в сети

Фото: Unsplash

28-летний Люк Дикинсон, житель Бристоля, женился на беженке с Украины Вере Климовой почти через три месяца после знакомства в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Климова уехала с 15-летней дочерью из Одессы в Молдавию — там она и познакомилась с Дикинсоном через группу для эмигрантов, желающих перебраться в Великобританию.

Во время общения с Дикинсоном у украинки уже были готовы документы для дальнейшей миграции на Запад. По словам британца, сначала он не знал, куда направляется 28-летняя девушка.

«У нас были смех и шутки, чувство юмора было идеальным. Все всегда говорят, что никто не понимает английского чувства юмора, но она понимает», — отметил британец.

Он подчеркнул, что для общения украинка использовала онлайн-переводчик, так как не понимала английский язык. Девушка добралась до Соединенного Королевства через Венгрию и Нидерланды. Отмечается, что по приезде в Бристоль, Климова пошла на языковые курсы и в автошколу.

Ранее сообщалось, что беженка с Украины София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, решила вернуться на родину — раньше она жила во Львове. По словам Софии, она не может долго жить в подобных условиях, к тому же семья хотела ее возвращения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обсуждении на Западе условий мира между Россией и Украиной
Легенда МЮ высказался об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»
Президент ФРГ призвал не принимать за Украину решение о переговорах с Россией
Кинолог оценил вероятность мести собаки хозяину
Спасатели в Сочи приступили к ликвидации последствий обрушения балкона
Раскрыты ежегодные расходы властей США на поддержку Туркмении
Путин напугал Макрона высказыванием о Хиросиме и Нагасаки
Россияне назвали наиболее интересные им направления для путешествий по стране
Папа Римский назвал производство оружия величайшим бедствием
Британец женился на беженке с Украины после знакомства в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.