Британец женился на беженке с Украины после знакомства в сети

Daily Mail: 28-летний британец женился на украинской беженке после знакомства в сети

28-летний Люк Дикинсон, житель Бристоля, женился на беженке с Украины Вере Климовой почти через три месяца после знакомства в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Климова уехала с 15-летней дочерью из Одессы в Молдавию — там она и познакомилась с Дикинсоном через группу для эмигрантов, желающих перебраться в Великобританию.

Во время общения с Дикинсоном у украинки уже были готовы документы для дальнейшей миграции на Запад. По словам британца, сначала он не знал, куда направляется 28-летняя девушка.

«У нас были смех и шутки, чувство юмора было идеальным. Все всегда говорят, что никто не понимает английского чувства юмора, но она понимает», — отметил британец.

Он подчеркнул, что для общения украинка использовала онлайн-переводчик, так как не понимала английский язык. Девушка добралась до Соединенного Королевства через Венгрию и Нидерланды. Отмечается, что по приезде в Бристоль, Климова пошла на языковые курсы и в автошколу.

Ранее сообщалось, что беженка с Украины София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, решила вернуться на родину — раньше она жила во Львове. По словам Софии, она не может долго жить в подобных условиях, к тому же семья хотела ее возвращения.