Запуск грузового корабля Сygnus до МКС перенесли из-за пожарной тревоги

Запуск грузового корабля Сygnus до МКС перенесли на 7 ноября из-за пожарной тревоги

Запуск грузового корабля Сygnus до Международной космической станции (МКС) перенесли на один день из-за пожарной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на релиз НАСА.

«Запланированный на сегодня запуск миссии CRS-18 был отложен из-за пожарной тревоги в центре управления полетом в городе Даллес, штат Вирджиния. Запуск ракеты Cygnus теперь назначен на 7 ноября, в 5:27 по времени ET (13:27 по Москве — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении. Пуск корабля будет транслироваться.

Ранее стало известно, что сборка на околоземной орбите первой китайской национальной многомодульной станции Tiangong завершена.

В начале ноября также сообщалось, что российская госкорпорация «Роскосмос» подписала с Научно-производственным объединением (НПО) имени С.А. Лавочкина два госконтракта создание двух лунных миссий.