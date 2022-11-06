В Крыму потушили пожар в кафе на горе Ай-Петри

МЧС сообщило о ликвидации пожара в кафе на горе Ай-Петри в Крыму

Пожар в кафе на горе Ай-Петри в Крыму в районе поселка Охотничий был ликвидирован в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили в МЧС России, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. К работе привлекалось 25 спасателей, использовалось девять единиц техники. В МЧС также добавили, что информации о пострадавших не поступало.

О пожаре в кафе на Ай-Петри стало известно вечером 5 ноября. По предварительным данным, в заведении не было людей на момент возгорания.

5 ноября в Костроме произошел пожар в ночном клубе «Полигон», принадлежащем депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Погибли 13 человек.