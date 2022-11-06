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18:52, 6 ноября 2022Спорт

Гол Головина помог «Монако» победить «Тулузу» в матче чемпионата Франции

«Монако» обыграл «Тулузу» в матче чемпионата Франции, гол на счету россиянина Головина

Фото: Eric Gaillard / Unsplash

«Монако» обыграл «Тулузу» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тулузе и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первым ворота соперника поразил российский полузащитник Александр Головин. Победный гол на счету швейцарского нападающего Бреля Эмболо.

Для Головина этот гол стал третьим в текущем сезоне. В предыдущем матче против «Анже» 26-летний футболист также отметился забитым мячом.

После 14 туров «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 27 очков.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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