Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:00, 6 ноября 2022Интернет и СМИ

В ООН призвали Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter

Глава УВКПЧ ООН Фолькер призвал Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Adrees Latif / Reuters

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к американскому предпринимателю, миллиардеру и новому владельцу компании Twitter Илону Маску с призывом обеспечить уважение прав человека в социальной сети. Его слова приводит РИА Новости.

Тюрк подчеркнул, что компании необходимо осознавать потенциальный вред, связанный с ее платформой, и предпринимать действия для его устранения. По его словам, следует установить определенные барьеры для использования и развития социальной сети, исходя из уважения общих прав человека. «Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — сказал Фолькер.

Ранее президент США Джо Байден выразил обеспокоенность приобретением американским миллиардером компании Twitter. Он обвинил социальную сеть в том, что она, с его слов, распространяет ложь на весь мир.

В конце октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Предприниматель спрогнозировал, какое будущее ждет компанию, отметив, что она может стать одной из самых дорогих в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского призвали нанести удары по Ирану
Жителей Москвы и Петербурга предупредили об аномальном потеплении
Кадыров анонсировал несколько обменов пленными
Певица Глюкоза показала фигуру в спортзале
Стало известно о частной просьбе США к Зеленскому по переговорам с Россией
В ООН призвали Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter
Киев опроверг внесение немецкого политика в террористический список
Россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса
Охотившаяся на кабана компания застрелила егеря
Румыния прокомментировала подозрения насчет территориальных претензий к Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.