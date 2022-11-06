В ООН призвали Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter

Глава УВКПЧ ООН Фолькер призвал Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к американскому предпринимателю, миллиардеру и новому владельцу компании Twitter Илону Маску с призывом обеспечить уважение прав человека в социальной сети. Его слова приводит РИА Новости.

Тюрк подчеркнул, что компании необходимо осознавать потенциальный вред, связанный с ее платформой, и предпринимать действия для его устранения. По его словам, следует установить определенные барьеры для использования и развития социальной сети, исходя из уважения общих прав человека. «Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — сказал Фолькер.

Ранее президент США Джо Байден выразил обеспокоенность приобретением американским миллиардером компании Twitter. Он обвинил социальную сеть в том, что она, с его слов, распространяет ложь на весь мир.

В конце октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Предприниматель спрогнозировал, какое будущее ждет компанию, отметив, что она может стать одной из самых дорогих в мире.