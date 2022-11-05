Байден обвинил Twitter в распространении лжи на весь мир
Президент США Джо Байден рассказал, что у него вызывает обеспокоенность покупка американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter. Глава государства обвинил социальную сеть в том, что она якобы распространяет ложь на весь мир, сообщает Reuters.
«Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир. Ожидаем ли мы того, что наши дети смогут понять, что поставлено на карту?» — заявил американский лидер.
Ранее Маск спрогнозировал, какое будущее ждет приобретенную им компанию Twitter. По словам миллиардера, у соцсети имеется огромный потенциал — компания может стать одной из самых дорогих в мире.
Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель возглавил соцсеть, распустив совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать платными некоторые функции Twitter, включая верификацию.