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06:05, 5 ноября 2022Мир

Байден обвинил Twitter в распространении лжи на весь мир

Байден заявил об обеспокоенности покупкой Маском распространяющей ложь на весь мир Twitter

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден рассказал, что у него вызывает обеспокоенность покупка американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter. Глава государства обвинил социальную сеть в том, что она якобы распространяет ложь на весь мир, сообщает Reuters.

«Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир. Ожидаем ли мы того, что наши дети смогут понять, что поставлено на карту?» — заявил американский лидер.

Ранее Маск спрогнозировал, какое будущее ждет приобретенную им компанию Twitter. По словам миллиардера, у соцсети имеется огромный потенциал — компания может стать одной из самых дорогих в мире.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель возглавил соцсеть, распустив совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать платными некоторые функции Twitter, включая верификацию.

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Марина Совина
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