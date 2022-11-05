Маск спрогнозировал будущее Twitter

CNN: Маск допустил, что Twitter станет одной из самых дорогих компаний в мире

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск спрогнозировал, какое будущее ждет приобретенную им компанию Twitter. Слова бизнесмена приводит телеканал CNN.

«Я считаю, что есть огромный потенциал. И я думаю, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире», — допустил Маск во время конференции инвесторов в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в Twitter начались массовые сокращения. На данный момент невозможно оценить, какая доля сотрудников компании попадет под сокращения. Всего в штате находятся около 7,5 тысячи работников.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель возглавил соцсеть, распустив совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать платными некоторые функции Twitter, включая верификацию.