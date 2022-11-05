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05:40, 5 ноября 2022Экономика

Маск спрогнозировал будущее Twitter

CNN: Маск допустил, что Twitter станет одной из самых дорогих компаний в мире
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Adrees Latif / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск спрогнозировал, какое будущее ждет приобретенную им компанию Twitter. Слова бизнесмена приводит телеканал CNN.

«Я считаю, что есть огромный потенциал. И я думаю, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире», — допустил Маск во время конференции инвесторов в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в Twitter начались массовые сокращения. На данный момент невозможно оценить, какая доля сотрудников компании попадет под сокращения. Всего в штате находятся около 7,5 тысячи работников.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель возглавил соцсеть, распустив совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать платными некоторые функции Twitter, включая верификацию.

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Марина Совина
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